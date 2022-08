Un intervento per scongiurare problemi di stabilità a causa del deflusso dell’acqua nel periodo invernale

Conclusi i lavori di messa in sicurezza del ponte di attraversamento del torrente Serrapotamo a valle dell'abitato di Carbone. Un intervento dovuto da tempo per scongiurare problemi di stabilità a causa dal deflusso dell’acqua nel periodo invernale e con l’obiettivo di salvaguardare le numerose contrade percorse della strada. La nuova amministrazione del sindaco Mariano Mastropietro, nell’ambito di una concreta programmazione di interventi di manutenzione, in diverse aree del paese che tiene conto anche delle segnalazioni dei cittadini, ha previsto come priorità l’intervento di messa in sicurezza del ponte che attraversa il torrente del Serrapotamo da tempo attenzionato dall’ufficio tecnico per la sua incerta stabilità.

Gli interventi riguardano la ristrutturazione anche degli arredi urbani all’interno del centro per paese con la valorizzazione degli ambienti principali del comune. Un intervento finanziario importante proveniente principalmente da risorse comunali destinate in via prioritaria a salvaguardare un territorio, che nel periodo invernale, è sottoposto a problemi idrogeologici molto diffuso in gran parte del territorio.

Oreste Roberto Lanza