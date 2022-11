La carreggiata è stata invasa da massi a causa del cattivo tempo. Percorso alternativo per raggiungere il paese

Una frana ha causato l’interruzione della Sp4 che porta a San Severino Lucano, in località Scala Magnano in territorio di Chiaromonte. A causa del maltempo una grande quantità di massi si è staccata dal costone e ha invaso la carreggiata bloccando il transito in entrambe le direzioni.

Per fortuna non c’erano veicoli in transito per cui non ci sono stati danni a persone o mezzi.Gli operai della provincia hanno apposto i segnali di sbarramento e nella giornata di domani verificheranno la possibilità e le modalità per la rimozione dei massi.Al momento San Severino è raggiungibile attraverso un percorso più lungo che passa da Villaneto e scende nel paese del Pollino.