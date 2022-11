Tutti d’accordo sull’inserimento lavorativo dei ragazzi autistici. Fanelli: sottoscritto protocollo per progetto “Quality of life”

Il convegno di chiusura di PeperonAut ha rivelato luci ed ombre di un percorso difficile ma avvincente come quello dell’inserimento lavorativo delle persone con autismo. Le luci che fanno sperare vengono dal resoconto di questo progetto, realizzato da Anffas Policoro e dall’associazione Lucanicom con fondi Psr su bando del Gal gestito dal Comune di Chiaromonte, con la collaborazione dei comuni di San Severino Lucano e di Senise. La realizzazione dell’evento è stata possibile grazie alla collaborazione della Fondazione Stella Maris e dell’Asp, e alla disponibilità del Consorzio di Tutela dei Peperoni di Senise Igp che ha favorito la partecipazione di quattro aziende agricole produttrici di peperoni.

La serata conclusiva è stata molto partecipata, con una imponente presenza delle istituzioni ai diversi livelli. Presenti l’assessore regionale alla sanità Francesco Fanelli, il direttore dell’Asp Luigi D’Angola, il vicepresidente vicario del Gal La Cittadella del Sapere Carmelo Lofiego, i sindaci di Senise Giuseppe Castronuovo, di Chiaromonte Valentina Viola, San Severino Lucano Franco Fiore e Policoro Enrico Bianco.Tutti densi di partecipazione e di soddisfazione i loro interventi, e tutti si sono detti pronti a investire, in termini di attenzione istituzionale, in un progetto che hanno giudicato dall’alto valore sociale e professionale.



LA POSIZIONE DEI SINDACI

Giuseppe Castronuovo, sindaco di Senise

“Il centro autismo di Senise sarà pronto entro fine anno, per essere larghi, perché manca solo la parte impiantistica. Come comune siamo a disposizione ma chiedo alla regione che non ci siano fondi almeno per un triennio, che non sia un progetto di un anno perché sarebbe una presa in giro per le famiglie. La struttura non è importante solo per Senise ma per l’intero territorio e direi per l’intera regione.”

Valentina Viola, Sindaco di Castronuovo

“La legge regionale sull’autismo non resti carta straccia, perché sappiamo che le risorse ci sono. Abbiamo la fortuna di essere area pilota, come area sud della regione, sia come centro sanitario che come centro sociale per la nascita del centro autismo di Senise. Infatti noi ospitiamo il centro Early Start per i bambini più piccoli ma occorre seguire la persona autistica per tutto l’arco della sua vita, anche quindi sotto l’aspetto sociale.”

Franco Fiore, sindaco di San Severino Lucano

“In passato abbiamo ospitato a San Severino ragazzi e bambini autistici per un campo residenziale che ha permesso loro di conoscere le bellezze naturalistiche della nostra zona. Oggi approdiamo ad uno step più importante che è l’inserimento lavorativo. Le istituzioni devono essere protagoniste nel sostegno alle famiglie di persone con disabili. Ben venga il centro autismo di Senise che con Chiaromonte completa l’offerta del nostro territorio in materia di servizi all’autismo.”

Enrico Bianco, sindaco di Policoro

“MI fa piacere essere qui per l’interazione tra noi su questo progetto, nell’ottica di collaborazione credo che ci saranno altre iniziative di questo genere”.



MARIO MARRA, FONDAZIONE STELLA MARIS MEDITERRANEO

“Più che un saluto vorrei mandare un messaggio alle istituzioni presenti. PeperonAut è un progetto sperimentale ma va strutturato, e i fondi per farlo ci sono. L’autismo è una condizione permanente della persona che va accompagnata per tutta la vita. A livello nazionale è stato fatto molto. In Basilicata abbiamo censito dal 2017 al 2021 circa 300 bambini con diagnosi di autismo, bambini che diventeranno giovani e poi adulti. Il sostegno deve essere precoce perché siano recuperati a una vita sociale normale. C’è la necessità che ci siano servizi dedicati, cioè che ci siano delle linee guida, ci siano le risorse e all’interno del sistema chi vuole occuparsi di autismo deve avere delle specificità, perché non bisogna affidarsi agli apprendisti stregoni. Nella legge di stabilità 2022 è stato stabilito un fondo di circa 77 mln di euro, il fondo per la inclusione delle persone con disabilità assegna alla Basilicata 900 mila euro. Nel decreto fiscale del 2022 sono state individuate delle misure per le assunzioni per i ragazzi con autismo da parte delle start up sociali che abbiano il due terzi di ragazzi con autismo.”

GIUSEPPE TATARANNO, PRESIDENTE ANFFAS POLICORO

“Voglio spronate la politica perché noi famiglie siamo stanche. Noi veniamo da Policoro per supportare un centro per l’autismo che è di vitale importanza per quest’area. Abbiamo formulato una proposta, insieme con lo Stella Maris, di istituzione di 5 centri per autistici di cui uno per autistici gravi e quattro per le forma a più alto funzionamento. Ma quella proposta fatta alla Regione è rimasta lettera morta perché non abbiamo avuto risposta. Mi rivolgo al sindaco di Senise dicendo che voi vi dovete incatenare davanti a quel centro perché le famiglie non ne possono più. Ci sono comuni che addirittura non prevedono l’assistenza specialistica scolastica per i bambini per mancanza di fondi. Chiedo a voi sindaci di fare rete. Noi abiamo numeri impressionanti in Basilicata perché si parla di 800 persone autistiche. Alla Regione chiediamo di individuare negli uffici del dipartimento delle politiche sociali una persona dedicata con cui possiamo parlare perché ci sono funzionari che quando parliamo di autismo cadono dalle nuvole, e questo non si può tollerare”. Il presidente ha posto poi direttamente all’assessore regionale Fanelli la domanda da dieci milioni di dollari. “Per il centro autismo di Senise possiamo capire da dove verranno le risorse per aprire questo centro? Perché altrimenti perdiamo un altro anno di tempo. Il fondo di inclusione sociale prevede anche questo. È possibile attingere da lì”?

CARMELO LOFIEGO GAL La Cittadella del Sapere

“I sindaci delle Aree Interne hanno scelto di investire sull’autismo non a caso, perché ha scelto di investire su un tema che tocca l’aspetto sociale delle nostre comunità, di agire su un problema che tocca da vicino le nostre comunità. La presenza di un vasto spaccato delle istituzioni e della nostra società qui stasera, e non è semplice mettere insieme tutto questo, e ciò dimostra che quando ci si mette insieme le cose si fanno e si fanno bene. Dare una risposta al progetto PeperonAut ha significato per noi dare un inizio, segnare un solco nel quale poi continuare a lavorare, ma con la consapevolezza che un altro passo è stato fatto.



PASQUALE PENNELLA. La straordinaria esperienza delle aziende del, CONSORZIO DI TUTELA DEI PEPERONI DI SENISE IGP

“Siamo stati noi ad imparare le regole, la tempistica e la sensibilità che accomuna questo mondo e la bellezza di questi ragazzi, in un ambito lavorativo avere questa sensibilità, questa tranquillità e questa metodicità, aiuta anche a tranquillizzare i nostri ritmi. Noi siamo disponibili all’inserimento lavorativo perché i nostri laboratori sono l’ambiente giusto per questo, perché vi lavorano mamme e persone disposte all’accoglienza e all’inclusione. Se ci guidate noi possiamo sederci al tavolo per far diventare PeperonAut qualcosa di reale assumendo i ragazzi e dando loro quella indipendenza di cui hanno bisogno, come ciascuno di noi.”



LUIGI D’ANGOLA, DIRETTORE GENERALE FF ASP

“Nel progetto PeperonAut è risultata fondamentale la collaborazione dell’azienda sanitaria che presta grande attenzione alle problematiche legate allo spettro autistico. Non a caso, dall’ultimo incontro sull’autismo tenutosi a luglio 2022 l’ASP ha messo in cantiere iniziative diversificate che interessano tutto l’ambito delle disabilità: dall’odontoiatria speciale per soggetti disabili al corso di orientamento e di abilità per disabili visivi all’uso del bastone lungo bianco piuttosto che all’avvio delle attività del “centro per le disabilità intellettive infantili”. Di particolare interesse per l’analogia con il progetto PeperonAut- ha aggiunto il Direttore Luigi D’Angola- “è anche il progetto ‘Crescere in Digitale’ che, di intesa tra ASP e Camera di Commercio della Basilicata, ha sostenuto l’inclusione sociale di ragazzi in carico al Dipartimento Salute Mentale dell’ASP”. Il progetto, sostenuto dalla Coop. Sociale Multiservice e di cui è stato referente per l’ASP Andrea Barra, si è concluso con la stipula di un contratto a tempo indeterminato che ha riguardato uno dei giovani che hanno seguito il percorso centrato sul rafforzamento e miglioramento delle abilità di base e delle abilità sociali. È oggi necessario elevare a sistema le iniziative in essere sul territorio provinciale e regionale e l’istituzione di una cabina di regia regionale dedicata, al fine di una efficace quanto non più differibile azione di coordinamento”.

LE CONCLUSIONI DI FRANCESCO FANELLI, ASSESSORE ALLA SANITÀ REGIONE BASILICATA

“I risultati fin qui raggiunti con questo progetto devono rappresentare un punto di partenza e non di arrivo, l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità deve essere strutturata e non occasionale. Su questo stiamo mettendo in campo tutte le nostre forze, bisogna però riconoscere che a volte il problema è la burocrazia che frena i processi. Finalmente abbiamo avviato una stagione di concorsi ma ci vuole del tempo per espletarli. Per quanto riguarda la riorganizzazione degli uffici, per dare un punto di riferimento per l’autismo e sapere a quale funzionario rivolgersi per queste problematiche, è un impegno che sento di assumermi. Sulle risorse per il centro autismo di Senise prendo l’impegno di approfondire la questione ma a breve prenderemo in considerazione quali azioni intraprendere per trovare i fondi, non solo per un anno, anche perché mi pare di capire che c’è già una progettazione per quanto riguarda la modalità di gestione per questo centro diurno.

La settimana scorsa abbiamo firmato un protocollo di intesa con l’Istituto Superiore di Sanità per quanto riguarda la dotazione finanziaria del presidio di Chiaromonte per il progetto “Quality of life” che riguarda i test psicodiagnostici per la diagnosi precoce, e ancora in collaborazione con l’ISS porteremo avanti il progetto 7-21 che riguarda i servizi ai ragazzi autistici oltre i 18 anni, e sto lavorando con gli uffici per una nuova intesa con l’ISS per andare oltre i 21 anni ed estendere politiche di accompagnamento per tutto l’arco della vita. Insieme a tutto questo non dimentichiamo la legge regionale sull’autismo che è un segnale importante per le famiglie”.

Le istituzioni sembrano, dunque, pronte per sostenere progetti di inserimento lavorativo di persone con autismo, ma le cose da fare sono ancora tante. A cominciare dalla formazione permanente sia verso i job coach che verso i ragazzi autistici che, come dimostrato dal progetto, hanno necessità di implementare le loro competenze sociali e lavorative per poter esprimere tutte le loro potenzialità. Ma molto c’è da fare anche sotto l’aspetto legislativo. Adeguare i bandi per le imprese, con premialità nei confronti di chi assume, e prevedere meccanismi di sostegno alle figure specializzate nell’inserimento lavorativo, cosicché non pesino su aziende e famiglie, sono solo alcune delle sfide. Ma, come ha affermato lo stesso assessore Fanelli, la strada è segnata e indietro non si può tornare. E peggio sarebbe anche solo fermarsi qui.

Francesco Addolorato