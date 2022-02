Per Giemme Auto nella vita tutto è altrove, ma ci puoi arrivare comodamente in auto

Oltre 30 anni di storia da raccontare, un’azienda sempre con idee rivolte all’innovazione. Stiamo parlando della Giemme auto di Policoro, gruppo lucano leader nel settore auto, noleggio e servizi con una crescita costante del nuovo e dell’usato seminuovo e a chilometro zero. Azienda con un parco auto, composto di tutti i marchi nazionali; oltre 1100 metri quadrati, collocato nella zona artigianale di Policoro, sulla complanare sud adiacente alla strada Statale 106. Si trovano veicoli per ogni esigenza. Società a responsabilità limitata nata nel lontano 1990 e con un fatturato positivo, anche quello del 2021. Pur se i dati del settore non sono ancora molto confortanti, da gennaio a dicembre immatricolazioni in calo del 23,9% sul 2019, in lieve recupero sul 2020 con lieve aumento previsto nel 2022 anche se con alcune incertezze. Insomma il gruppo di Policoro continua consolidare risultati positivi. Un’azienda sempre alla ricerca della migliore soluzione per soddisfare le esigenze di chi acquista. Il gruppo Giemme auto fa da traino al settore e alle richieste per diversi fattori: per la posizione strategica, collocati tra la Calabria e tutto l’entroterra della Lucania, per la qualità del prodotto e la consulenza sempre presente e aggiornata. Uno staff all’altezza per consigliare i clienti, con l’obiettivo di vendere ogni veicolo su misura.

Un acquirente, in particolare lucano, che vuole spendere il denaro con l’idea di trovare qualità nella vendita e soprattutto nella consulenza non può che rivolgersi alla Giemme auto per avere le migliori soddisfazioni in termini di scelta finale ricevendo un prodotto in generale affidabile. Il detto della società è: “Comprare un’automobile non è più solo la soddisfazione ma un bisogno, quello della mobilità, sempre più un’appendice della propria personalità. Ecco perché, l’attenzione verso il cliente segue tutte le fasi dell’acquisto: dalla scelta del modello, alla modalità di pagamento dello stesso e soprattutto nel post vendita. Un’attenzione che vuol dire fiducia. Un modo di fare che ci ha portati a crescere giorno per giorno in un settore che è in continua evoluzione”. Sempre attenti alle esigenze dei clienti e ai cambiamenti, l’azienda ha creato una vera e propria filosofia nel rapporto tra una vettura e il suo acquirente. I dati a livello nazionale parlano chiaro; se nel 2020, la pandemia ha costretto il consumatore a rinviare l’acquisto del mezzo, il 2021 ha visto l’immatricolazione di oltre un milione e mezzo di autovetture in più, pari al 5,5 per cento, confortante anche l’aumento delle auto a chilometro zero e del noleggio con una flotta che permette il noleggio su misura. In tutto questo la Giemme auto di Policoro è qualità dei propri mezzi con garanzie al seguito. Il motto dell’azienda è: “Se non siamo guidati dai clienti, nemmeno le nostre auto lo saranno”. Provare per credere. Il punto di partenza la qualità e l’eccellenza del servizio per ritornare.

Oreste Roberto Lanza