La città jonica non dimentica i due fidanzatini ventenni a distanza di anni

Un gesto nobile e significativo quello svolto oggi da Giuseppe Maiuri e Gianni Domenico D'alessandro, che hanno deposto in Piazza Eraclea un fascio di fiori in ricordo di Luca Orioli e Marirosa Andreotta, i due studenti ventunenni di Policoro trovati morti, in una vasca da bagno, 34 anni fa, la notte del 23 marzo del 1988. Dopo anni la loro morte resta avvolta ancora da un grande mistero. Era il 23 Marzo del 1988 quando i due fidanzatini, Luca Orioli, 20 anni, e Marirosa Andreotta, 22 anni, vengono ritrovati morti nel bagno di casa di Mariarosa, all'interno della vasca da bagno. Le indagini si mostrano da subito molto confuse, dove molto probabilmente viene prestata poca attenzione alla scena del crimine, che oggi a distanza di tanti anni si rivela fatale per la conclusione della vicenda.

Per il medico legale la scena è chiara e ben definita. Luca inspira il gas proveniente dallo scaldabagno e si sente male, mentre Marirosa, che sviene a sua volta, nel cadere urta con la nuca contro la manopola del rubinetto della vasca e subito dopo annega nella vasca. Luca, allora, tenta di soccorrere Mariarosa ma muore successivamente per soffocamento da monossido di carbonio. Insomma il tutto ancora con troppi dubbi. Però resta il fatto che Policoro non dimentica i due ragazzi, segno questo che il gesto simbolico di oggi da parte di Giuseppe Maiuri, sempre attento e puntuale su ogni tipo di iniziativa e di Gianni Domenico D'alessandro, merita attenzione.

Claudio Sole