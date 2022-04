Il progetto è il frutto di una stretta sinergia tra Provincia, Comune e scuola

Con la costituzione della prima classe di studenti, è stato avviato a Scanzano Jonico in provincia di Matera il Liceo sportivo, destinato alla pratica delle attività motorie. L'iniziativa - ha spiegato l'amministrazione provinciale di Matera - è stata possibile grazie a una sinergia tra l'Ente, rappresentato dal presidente Piero Marrese, il Comune retto dal commissario prefettizio Ermelinda Camerini e la Scuola con la dirigente scolastica Cristalla Mezzapesa.

Il Comune ha messo a disposizione, per lo svolgimento delle attività didattiche e sportive, la palestra della scuola media, il campetto di recente realizzazione, il campo sportivo e il palazzetto dello sport, non appena saranno realizzati i lavori di ristrutturazione. Marrese, nell'evidenziare l'avvio dell'iniziativa "per un territorio negli ultimi anni martoriato da vicende che hanno segnato una comunità", ha annunciato che chiederà un incontro alla Regione Basilicata per ottenere risorse aggiuntive, da destinare all'ampliamento delle attività del Liceo.