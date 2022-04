Questa cosa va assolutamente evitata. Bisogna intervenire sulla dirigenza dell’ASM



La notizia è stata lanciata attraverso un post su Facebook dall'ex vicesindaco del comune di Policoro Gianluca Marrese. "Sento di intervenire pubblicamente su una questione che se fosse vera, preoccupa e richiede una necessaria e pronta soluzione. Sembrerebbe che dal 16 del mese di maggio i reparti di UTIC e CARDIOLOGIA del P.O. di Policoro sono a rischio chiusura, in quanto due dei 5 cardiologi ad oggi in servizio presso il nosocomio saranno trasferiti, uno a Bari ed un altro a Matera. Spero per davvero che questa notizia non sia vera in quanto con 3 cardiologi sarà impossibile garantire tutte le attività ed i servizi minimi essenziali. Questa cosa va assolutamente evitata. Bisogna intervenire sulla dirigenza dell’ASM affinché si verifichi l’esistenza di una graduatoria unica regionale di cardiologi dalla quale attingere per assumere nuove figure e solo successivamente consentire le legittime aspettative di trasferimento dei vari professionisti.

L’ospedale di Policoro continua ad essere maltrattato e mortificato da una politica regionale assente ed impegnata in altre deplorevoli situazioni. Mi incuriosisce sapere cosa ne pensano a riguardo gli altri due candidati sindaco Nicolino Lopatriello e Enrico Bianco. Chiedo altresì ai consiglieri Regionali Roberto Cifarelli, Pasquale Cariello, Rocco Leone, Luca Braia e tutti gli altri di interessarsi prontamente alla vicenda e scongiurare questa situazione. L’estate è alle porte ed una tale notizia arrecherebbe seri danni ai nostri operatori turistici ed all’intera economia di un vasto territorio a forte vocazione turistica. Chiedo a tutti loro di unirci e lottare per la difesa del nostro presidio nell’interesse di un vasto territorio a forte vocazione turistica e dei suoi cittadini".