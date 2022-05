Send by email

Una notizia che la comunità di Scanzano Jonico attendeva da tempo finalmente è arrivata. La cittadina metapontina avrà una nuova chiesa. Si tratta di un edificio di culto che nascerà in via Alcide De Gasperi dove attualmente è presente il complesso parrocchiale di Maria Santissima Annunziata, chiuso per inagibilità da oltre tre anni. Un finanziamento di 2milioni e 700mila euro che servirà a creare anche un modernissimo centro parrocchiale. Il comune ha rilasciato il permesso al recupero ed ampliamento dell'attuale struttura.

Il tutto è stato reso possibile grazie all'impegno del consigliere regionale Pasquale Cariello e al presidente della Giunta regionale Vito Bardi, che si sono prodigati per lo stanziamento dell'ultima somma di 700mila euro per il completamento del progetto. A breve dunque dovrebbero partire i lavori. Un percorso e un sogno condiviso, quello della comunità di Scanzano Jonico che da anni ormai era in attesa di una chiesa moderna, accogliente, luminosa, ma soprattutto aperta verso i giovani e bisognosi del territorio.

