Mascia e Prestera: "Ripagato il duro lavoro dell’Ente, con la preziosa collaborazione degli operatori del turismo e del settore ambientale"

“7 volte pulita, accogliente, sostenibile, accessibile: Policoro, con il suo mare, le sue spiagge, la sua accessibilità, è per la settima volta consecutiva Bandiera BLU”. A dichiararlo, con non poca soddisfazione, il Sindaco, Enrico Mascia e l’assessore al turismo, Maria Teresa Prestera, che intervengono a seguito del conferimento alla città, avvenuto oggi, dell’ambito riconoscimento della FEE (Foundation for Environmental Education), l’organizzazione internazionale, leader mondiale nel campo dell’educazione allo sviluppo sostenibile, che ha come obiettivo principale quello di diffondere le buone pratiche per la sostenibilità ambientale.

“Il titolo di Bandiera Blu, anche per l’anno in corso, con l’aggiunta del doppio riconoscimento anche per l’Approdo della Marina di Policoro, unico in Basilicata – proseguono Mascia e Prestera – ripagano del duro lavoro effettuato dall’Ente, con la preziosa collaborazione degli operatori del turismo e del settore ambientale, per mantenere alti gli standard qualitativi e quantitativi richiesti dall’importante riconoscimento internazionale: tra questi ricordiamo la qualità delle acque di balneazione, la pulizia delle spiagge, la conservazione della biodiversità degli ecosistemi marini, nonché l’importante accesso e servizi per disabili, la cui peculiarità ci ha conferito anche il nobile colore lilla dell’altra importante bandiera”. “Con questo nuovo importante vessillo – concludono gli amministratori – possiamo ribadire, con orgoglio, l’importanza sempre più evidente e strategica della città di Policoro nel panorama turistico regionale e nazionale”.