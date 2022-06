Oltre 25 litri al secondo di perdite. Il sindaco Palazzo: “Sensibilità da parte della politica per preservare un bene”

Continuano gli appelli della comunità di Rotondella, in provincia di Matera, per riparare la condotta di acqua che arriva fino in Calabria. La comunità continua a lamentare, ormai da giorni, grosse perdite di acqua che creano difficoltà all’irrigazione e all’uso domestico nelle civili abitazioni. Da giorni la perdita dell’acqua è diventata evidente creando addirittura un grosso fiume di acqua sotto il grosso tubo che trasferisce acqua per irrigazione nel metapontino, in Calabria e in Puglia. La probabile mancanza di manutenzione in un territorio che vive principalmente di agricoltura ha creato un forte allarme tra gli agricoltori del posto dove l’acqua è un bene primario soprattutto nella stagione estiva appena cominciata. Il sindaco di Rotondella, Gianluca Palazzo, fa appello innanzitutto alle istituzioni: “C’è bisogno di una sensibilità da parte della politica e soprattutto dei territori, a preservare un bene, patrimonio dell’intera comunità, che va rispettato tutelato e preservato”.

Le condotte che attraversano anche Rotondella sono di proprietà dell’ente di irrigazione, ma ad intervenire è stato il Consorzio di Bonifica come precisato dal coordinatore del centro operativo Francesco Potenza: “Qualche tempo fa era stato fatto un intervento, sembrava che la situazione fosse tornata alla normalità. Con l’aumento della portata, in queste tubazione viaggiano circa 1500 litri al secondo, la perdita è aumentata”. I dati del Consorzio di Bonifica evidenziano una perdita di circa 25 litri di acqua al secondo delineando la necessità di un rapido intervento sulla condotta, al momento va a rilento per via del particolare schema di controllo delle condotte. Infatti, fanno sapere dal Consorzio di Bonifica, la chiusura del flusso dell’acqua nella condotta difettosa chiuderebbe anche il passaggio dell’acqua nella condotta parallela, più piccola, dove fluiscono circa 300 litri al secondo di acqua potabile diretta a Rocca Imperiale e Montegiordano. L’intervento si rende necessario come precisato dal coordinatore operativo Francesco Potenza: “Tra oggi (8giugno) e domani (9 giugno) si attueranno le manovre di svuotamento di questa condotta, l’ausilio di tecnici specializzati si provvederà a smontare il giunto dilatato al fine di verificare il problema tecnico e, successivamente, ripristinare il tutto”.

Oreste Roberto Lanza