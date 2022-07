Send by email

Uno strumento per vivere il "viaggio circolare a Rotondella": siti da visitare, percorsi naturalistici, enogastronomia

Un "passaporto" speciale, quello del Turista: Il Comune di Rotondella lo mette a disposizione dei visitatori. Non si tratta di un semplice souvenir, ma piuttosto di uno strumento per vivere al meglio il "viaggio circolare a Rotondella". Siti da visitare, percorsi naturalistici, luoghi dove degustare specialità locali e piatti della tradizione, informazioni su dove pernottare e tanto altro.

Ad annunciare con soddisfazione l’iniziativa del "Passaporto del turista" è la Presidente del Consiglio Comunale, con delega al Turismo, Eleonora Divincenzo: "l'iniziativa rientra tra gli obiettivi di promozione e valorizzazione del territorio del Comune di Rotondella - dichiara la Presidente- rappresenta un vero diario di viaggio, all'interno del quale il turista, in maniera autonoma, potrà conoscere gli elementi di valore del territorio, gustare i suoi sapori e rilassarsi attraverso i vari percorsi suggeriti. Ci auguriamo che i tanti turisti che raggiungeranno il balcone dello jonio saranno accompagnati, durante il loro percorso tra vicoli, chiese e palazzi, da questo mezzo di comunicazione facile e semplice da sfogliare".Il lancio del Passaporto del Turista è stato affidato all'azienda del videomaker Giuseppe Losignore, aggiudicatario di un bando ad evidenza pubblica. Una serie di contenuti, che vedono una turista (l'influencer materana Giovanna Iacovone) a spasso tra le viuzze del centro storico (e non solo), sono già online sulla pagina facebook dedicata al "Passaporto del Turista".Nella pagina si raccomanda "di scattare una foto o un selfie da postare sui social, inserendo i due hashtag ufficiali: quello riferito al sito visitato e #circondatidibellezza". Il passaporto è stato pensato in modo da creare anche un diario di viaggio, un racconto personale del soggiorno a Rotondella, da sfogliare e rivivere insieme a famigliari e amici una volta rientrati dalle vacanze.Per ritirare il passaporto bisogna recarsi a Rotondella, presso lo sportello IAT di Palazzo Ricciardulli e gli esercizi commerciali contraddistinti con l'adesivo: "QUI TROVI IL PASSAPORTO DEL TURISTA".