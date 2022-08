Ghiaccio Express, l'idea di Michele Bisignano per andare al mare con un aperitivo già pronto

Una fresca idea per l’estate: una bottiglia di Prosecco con ghiaccio e flûte, da gustare direttamente in spiaggia. Quest’anno, a Policoro, grazie a Michele Bisignano, è possibile usufruire anche di questa “coccola” in più per quanti vogliano andare al mare con un aperitivo già pronto. Si tratta di una busta che contiene bottiglia, flûte e ghiaccio da assaporare sul bagnasciuga. Una idea innovativa quanto unica nel genere sulle spiagge del metapontino.

“Sono ormai circa quattro anni che abbiamo Ghiaccio Express – spiega Michele –, un servizio di consegna del ghiaccio nei locali della costa jonica, tra Pisticci, Policoro e Metaponto. Siamo gli unici in Basilicata a farlo. Abbiamo pensato alla bottiglia con ghiaccio da portare in spiaggia: basta prenotare e ritirare il tutto dal panificio Gallotta di Policoro”.