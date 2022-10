Cinque mila chilometri per diciassette tappe, viaggio che si chiude a Roma in occasione della Festa dell’Unità d’Italia

Iniziativa di carattere storico -culturale nata dalle Ferrovie dello Stato, per ricordare l’arrivo nella stazione di Roma del convoglio che trasportava il Milite Ignoto, il 4 novembre del 1921. Partito da Aquilea (in latino Aquileia fondata dai Romani nel 181 a.C.) in provincia di Udine un anno fa, il 29 ottobre 2021,giungerà alla stazione di Metaponto giovedì 20 ottobre 2022, alle ore 22:22 per ripartire alle ore 22:42 per Catanzaro lido. Cinque mila chilometri per diciassettetappe, da Aquilea, Palermo a Cagliari con tappa finale a Roma dove giungerà appunto il prossimo 4 novembre in occasione della Festa dell’Unità d’Italia e delle Forze Armate. Il treno è stato allestito dalla Fondazione delle Ferrovie dello Stato Italiane e dal Reggimento Genio Ferrovieri, composto da un locomotore elettrico ed uno diesel, una vettura cuccetta per scorta militare, una vettura bagagliaio, un carro per il trasferimento della salma, un vagone per la mostra immersiva multimediale ed uno per la mostra tradizionale. Le pagine di storia raccontano di una bara che fu scelta da Maria Bergamas, meglio dire Maria Maddalena Blasizza, coniugata Bergamas, in rappresentanza di tutte le madri italiane che avevano perso un figlio durante la prima guerra mondiale, del quale non erano state restituite le spoglie. La scelta cadde fra quelle di undici caduti non identificati per onorare e ricordare per sempre tutti quei morti senza un fiore caduti in nome dell’Italia.

Un evento entrato ormai nella cultura italiana, grazie al sentimento collettivo che accompagna da molto tempo l’intero viaggio del feretro lento e silenzioso per ricordare e non dimenticare otto milioni di morti in una guerra combattuta per quasi 4 anni, dal 1914 al 1918sui vari fronti dell’Impero austro-ungarico distruggendo un’intera generazione di giovani. Definita dal Papa di allora, Benedetto XV: “l’orrenda carneficina che disonora l’Europa”. Bella la testimonianza Giuseppe Ungaretti, poeta, scrittore, traduttore, giornalista, che scrive in Veglia (poesia pubblicata per la prima volta nel 1916) di essere stato una nottata intera accasciato a fianco ad un compagno morto massacrato: “guardando le sue mani gonfie che penetrano nel mio silenzio, ho scritto lettere piene d’amore. Non mi sono mai sentito tanto attaccato alla vita”.

Oreste Roberto Lanza