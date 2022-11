Le scolaresche della primaria e della secondaria canteranno e reciteranno poesie

Lunedì, 21 novembre, a partire dalle ore 9:30, nell’area del Palazzo Baronale a Policoro, i volontari del locale Circolo di LEGAMBIENTE insieme all’amministrazione comunale, l‘IC2 “Giovanni Paolo II°”, i Carabinieri del reparto Biodiversità, AgriFoodDesign, Az.Pollice Verde saranno impegnati nella Festa dell’Albero con la messa a dimora di 40 piante autoctone, nell’ambito del progetto europeo LIFE TERRA / Music for the Planet che mira alla riforestazione urbana contro il riscaldamento globale. “Dedicheremo UN ALBERO A LUCA MARANGONI, – si precisa in una nota – un momento solenne in cui metteremo in risalto l’impegno di questo ragazzo, morto tragicamente a Milano mentre andava a scuola in bicicletta, che amava in particolar modo gli alberi ed era un attivista di Legambiente Lombardia, mentre, l’IC2 lo ricorderà con una targa.

Le scolaresche della primaria e della secondaria canteranno e reciteranno poesie, arricchite con delle riflessioni sugli alberi: i nostri più grandi amici nella lotta alla crisi climatica perchè assorbono CO2, producono ossigeno e sono indispensabili per la vita sul pianeta. La Festa dell’Albero – conclude la nota di Legambiente – è anche l’occasione per ribadire un concetto fondamentale: non basta mettere a dimora alberi e piante ma è necessario prendersene cura nel tempo, per questo abbiamo stipulato un accordo di collaborazione con il Comune di Policoro per garantire la manutenzione degli alberi”.