Disabilmentestate 2023 sarà veramente inclusivo. Tataranno: tutto si può fare se non ci si perse di animo

Hanno voluto chiamarlo Freedom, perché per Lorena è un mezzo di libertà, la conquista di quello spazio che più di ogni altro riesce a far sentire liberi: il mare aperto. Stiamo parlando del battello attrezzato per disabili che Anffas Policoro ha acquistato con il ricavato di fondi di beneficenza e che sarà utilizzato per l’estate prossima.

Nel corso di #Disabilmentestate dell’anno scorso, il progetto di Anffas Policoro che da anni regala a persone diversamente abili la possibilità di trascorrere un po’ di giorni al mare, Lorena aveva lamentato di non aver potuto fare nemmeno un giro in barca. La cosa non ha lasciato indifferente i responsabilid dell’associazione. “Mi sono subito attivato -spiega il presidente Giuseppe Tataranno- chiedendo spiegazioni ai responsabili del progetto che mi hanno spiegato che per problemi di incolumità fisica era sconsigliabile sollevare Lorena. Non ci siamo persi d'animo -aggiunge- e abbiamo pensato che dovevamo e potevamo trovare una soluzione per far sì che il nostro progetto diventasse veramente inclusivo. Dopo una breve ricerca abbiamo acquistato il battello, lo abbiamo messo in sicurezza ed a maggio lo presenteremo ufficialmente”

Detto fatto, dunque, e così anche Lorena, e chiunque ne abbia bisogno, per la prossima estate potrà provare la bellezza di un giro al largo e respirare il profumo della libertà. “Questo vuol dire -spiega il presidente- che quando si chiede, alcuni problemi che appaiono insormontabili si possono risolvere”

Il battello è stato acquistato con i proventi della cena di beneficenza di dicembre 2021 e sarà il primo natante totalmente accessibile nel Metapontino. Misura ben 7,5 metri ed è dotato dei comfort necessari. Può ospitare due disabili in carrozzina in piena sicurezza, può essere pilotato in autonomia da un disabile motorio e può ospitare fino a 10 persone. Ha due accessi, uno a prua e l'altro sul lato sinistro, e dal molo si potrà accedere autonomamente. “Abbiamo pensato di inaugurarlo subito dopo Pasqua -dice Tataranno- alla presenza delle autorità tutte, e come tutte le cose che derivano da una raccolta fondi, Anffas metterà a disposizione dei disabili e delle loro famiglie il mezzo gratuitamente previa prenotazione.”

Un altro tassello si aggiunge, dunque, ai servizi che Anffas Policoro offre alle persone con disabilità e alle loro famiglie.

Francesco Addolorato