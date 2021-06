Un'azienda spiega a grandi e piccoli le fasi di lavorazione. Domani a Potenza

Sarà il formaggio il protagonista dell’iniziativa in programma domani a Potenza, dalle 10 e 30 alle 12 e 30, nel mercato coperto di Campagna Amica di Coldiretti. Per l’occasione un’azienda lucana illustrerà ai visitatori grandi e piccoli le diverse fasi di lavorazione del formaggio caprino. "Insegneremo ai nostri bambini come si usa il latte - evidenzia il direttore provinciale della Coldiretti, Franco Carbone – e spiegheremo la realtà, faticosa ma anche piena di soddisfazioni, che si nasconde dietro un pezzetto di formaggio. I bambini sono i consumatori del domani ed è importante che sappiano come si fa il cibo e soprattutto da dove arriva. E' importante – aggiunge Carbone - che capiscano il lavoro che c'è dietro, i valori e la tradizione”. Quella in programma a Potenza è una delle tante giornate di "educazione alimentare" in cui Coldiretti crede moltissimo. “ E’ fondamentale coinvolgere i produttori, perché solo loro possono raccontare il loro mestiere, la loro giornata, la passione che ci vuole per portare sulle tavole i prodotti migliori - conclude Carbone - fatti secondo tradizione e soprattutto secondo standard elevatissimi”. Nel corso della giornata prevista anche una degustazione a base di formaggio.