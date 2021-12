All’Unibas un evento che vede insieme il mondo accademico dell’Università e quello delle associazioni

“Le nuove sfide dell’imprenditoria femminile”, è il tema dell’incontro - dibattito in programma venerdì 3 dicembre alle 17, nell’Aula Magna dell’Università degli Studi della Basilicata del Francioso. Un confronto a più voci proposto dal club Rotary Torre Guevara di Potenza accolto con favore dalla Commissione regionale Pari Opportunità insieme a Confindustria e al mondo accademico dell’Università degli Studi della Basilicata e a quello delle associazioni. Un evento costruito con spirito di servizio che vede la collaborazione di istituzioni e diverse realtà associative, tanti club interconnessi tra loro, c’è il Rotary club Torre Guevara insieme all’altro club di Potenza, l’Inner Wheel, il Soroptimist International e la presenza del Comitato per l’imprenditoria femminile.

“Un mix di attori istituzionali e privati – sottolinea Margherita Perretti – presidente della Commissione Regionale Pari Opportunità, impegnati quotidianamente a soddisfare i bisogni delle persone. E’ un esempio virtuoso tenere alta l’attenzione su una delle principali sfide: l’indipendenza economica delle donne attraverso l’imprenditorialità”. Il tasso di occupazione femminile nell’Italia meridionale è peggiorato con l’emergenza pandemica. Puntare i riflettori su un certo tipo di occupazione come alternativa al precariato, informarsi sulle opportunità offerte anche dal Pnrr. Ci sono settori dove le donne sono meno formate e per questo meno inserite, la necessità di un orientamento mirato a nuovi mercati. Un dibattito a trecentosessanta gradi sull’imprenditorialità al femminile, dall’ equilibrio di genere nell’occupazione, all’ accesso al credito e all’attenzione sulla parità salariale, con i punti di vista di diversi partecipanti”. L’evento sarà trasmesso anche via streaming e veicolato dai canali social dei partecipanti. Per la partecipazione in presenza è consigliata la prenotazione all’indirizzo: https://www.eventbrite.com/e/le-nuove-sfide-dellimprenditoria-femminile-tickets-218991277807