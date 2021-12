Tale decisione valida fino al 6 gennaio è stata presa per evitare il propagarsi dei contagi

A partire da oggi martedì 14 dicembre e fino al 6 gennaio 2022, anche nel centro storico di Potenza sarà obbligatorio l'utilizzo delle mascherine pure all'aperto. Lo ha disposto il sindaco del capoluogo lucano, Mario Guarente con una delibera di giunta.

In particolare, il provvedimento sarà in vigore "dalle ore 00:01 di martedì 14 dicembre alle 24 di giovedì 6 gennaio 2022, nella fascia oraria compresa tra le ore 10.00 e le ore 22.00, nelle vie del centro storico cittadino e nelle adiacenti piazze e vicoli". Tale decisione è stata presa per evitare il propagarsi dei contagi da Covid-19 nel capoluogo lucano, che da alcuni giorni vede l'aumentare in modo preoccupante dei positivi.