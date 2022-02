Send by email

La sede della Dia sarà ospitata in uno stabile di via Vaccaro

Il Ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, sarà a Potenza venerdì prossimo, 25 febbraio, per l’inaugurazione della sede della nuova sezione della Dia (Direzione investigativa antimafia) della Basilicata.

Nei mesi scorsi, l’apertura di una sezione lucana della Dia era stata più volte richiesta dal procuratore distrettuale della Dda (Direzione distrettuale antimafia) di Potenza, Francesco Curcio. La sede della Dia sarà ospitata in uno stabile di via Vaccaro, in una zona semi-centrale del capoluogo lucano.