L’ASD “Forma Mentis” e AIPD di Potenza con il Patrocinio della FIH Delegazione Basilicata organo tecnico ufficiale del C.O.N.I., organizzano la prima edizione del Parahockey Festival per promuovere la disciplina hockeistica Paralimpica sul territorio come azione di orientamento all’inclusione e all’interculturalità. L’11 marzo alle ore 17.00 presso il PalaPergola al Rione Rossellino di Potenza, nell’ambito del progetto “IO FACCIO SPORT” ci sarà una manifestazione per far conoscere l’hockey e coinvolgere ragazzi e ragazze residenti a Potenza e comuni limitrofi, con l’auspicio di promuovere sul territorio questa nuova disciplina.

Lo sport di squadra è un contesto del tutto positivo che consente l’inclusione in maniera naturale: interagire con l’allenatore, con i compagni, con gli avversari è per un atleta un modo genuino di prendere coscienza di nuove emozioni e sentimenti.



La condivisione di intenti tra l’ASD “Forma Mentis” e AIPD di Potenza è di concretizzare la formazione di una vera e propria squadra di Parahockey C21 come è già accaduto nella Val d’Agri con “Le Gazzelle”, sulla scia della vittoria della squadra lucana che hapartecipato per la prima volta alla IV^ Coppa Italia Parahockey C21 tenutasi a Mori (TN) il 3-4-5 settembre 2021 posizionatasi come1° classificata.

Ad animare la manifestazione ci saranno anche "Noi ... gli Speciali" asd Club Athena Melfi.

Programma

• Ore 17,00 cerimonia apertura

• Ore 17,15 Incontro amichevole tra le due squadre paralimpiche lucane “Le Gazzelle” Vs "Noi ... gli Speciali"

• Ore 17,45 hockey per tutti (guidati dai tecnici federali, tutti coloro abbiano desiderio di cimentarsi potranno giocare ad hockey)

• Ore 18,30 premiazioni e cerimonia chiusura

L’evento è aperto al pubblico gratuitamente, in ottemperanza alle disposizioni normative inerenti la prevenzione sull’emergenza sanitaria in vigore.