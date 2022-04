L'obiettivo è quello di assegnare il servizio urbano per i prossimi due anni

Verrà pubblicata oggi una manifestazione d'interesse per il servizio di Trasporto pubblico urbano (Tpu) nella città Potenza, che assegnerà la gestione provvisoria del servizio per altri 24 mesi: lo ha comunicato in una nota la segreteria regionale della Basilicata della Fit-Cisl. La notizia è stata comunicata questa mattina nel corso di una riunione che si è svolta nella sede del Comune del capoluogo lucano.

La Fit-Cisl, nel corso dell'incontro, ha "sollevato perplessità sull'applicazione della clausola sociale, presentandone una nuova formulazione per garantire - è scritto nella nota - la continuità lavorativa, salariale e di anzianità agli otre 130 dipendenti" del comparto. I sindacati, inoltre, hanno chiesto la "rimozione immediata del responsabile unità tecnica complessa, che impropriamente si auto definisce direttore di esercizio, vista la conclamata incapacità dimostrata in questi anni, dove si è premiato il clientelismo e non la preparazione". "Siamo sicuri - continua la nota - che qualsiasi sarà il gestore del trasporto a Potenza, verrà avviato un tavolo che riporti la legalità nel servizio urbano, per una gestione - concludono dalla Fit-Cisl - che guardi agli investimenti, agli utenti, ma soprattutto ai lavoratori".