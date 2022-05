Send by email

E' ormai chiusa dal 4 ottobre 2021 la strada Provinciale Oraziana che collega la cittadina di Venosa alla strada Statale Melfi-Potenza, arteria importante per il territorio, che però purtroppo non è transitabile a causa di voragini spaventose sul manto stradale. Sulla questione l'inviato di Striscia la notizia, Pinuccio, si è recato con la troupe televisiva per mostrare le immagini di alcuni tratti di strada dissestati. Peccato che l'inaugurazione di quel tratto risalga solo al 2017.

La chiusura, decisa dalla Provincia di Potenza con l'ordinanza n. 43 per eseguire lavori sul manto stradale, doveva protrarsi per circa un mese, invece a sette mesi di distanza ancora nulla è deciso sulla riapertura. Su questa strada l'Ente provinciale è intervenuta più volte, ricaricando con materiale arido la sede stradale, ma l’avvallamento continua con distacchi del manto stradale che ha profonde incrinature non consentendo un tranquillo transito ai mezzi.