Si è tenuta una conferenza stampa di presentazione del programma 2022

Si è tenuta presso la Camera di Commercio di Potenza, la conferenza stampa di presentazione degli eventi promossi dall'Associazione Cult I Portatori del Santo nell’ambito delle manifestazioni in onore di San Gerardo. Il Presidente dell'Associazione, Gennaro Favale, ha voluto ringraziare tutti i cittadini e le Istituzioni – Camera di Commercio di Potenza, Regione Basilicata, APT Basilicata e Comune di Potenza – che a vario titolo contribuiscono all'organizzazione degli eventi. “Quest’anno festeggiamo 25 anni di attività, – ha detto Favale – e l’occasione è ancora più importante perché dopo due anni di restrizioni, torniamo finalmente a vivere e condividere con tutta la città la gioia del nostro senso di appartenenza. Voglio ringraziare in primo luogo tutti gli associati che si sono impegnati e continueranno a farlo nei prossimi giorni per la realizzazione di tutti gli eventi. Voglio ringraziare le altre associazioni di Potenza con le quali condividiamo un percorso di collaborazione oramai decennale e la Camera di Commercio e l’APT Basilicata per aver voluto condividere le nostra attività progettuali.

Alla conferenza stampa hanno partecipato Michele Somma, Presidente della Camera di Commercio e Antonio Nicoletti, Direttore APT Basilicata, i quali hanno tutti sottolineato l’importanza di rafforzare sempre più il dialogo tra le istituzioni e le associazioni del territorio per la valorizzazione e promozione dei luoghi. È stato poi presentato il programma musicale del Potenza Folk Festival che, dal 26 al 28 Maggio, animerà Piazza Mario Pagano e vedrà alternarsi sul palco artisti di fama internazionale e gruppi di musica folk. Il Pff sarà come sempre affiancato dalla Cantina del Portatore che aprirà i battenti il 26 con la sua proposta enogastronomica a base di prodotti tipici locali. Si rinnoverà il Torneo di Burraco dedicato ad “Adelaide Masella”. Il giorno 22 maggio alle ore 17.00 presso il Ristorante Oltre le Mura. Tra le attività già in corso, quella de I Portatori a Scuola, che quest’anno ha coinvolto circa mille bimbi delle scuole primarie, sempre più entusiasti di passare qualche ora a parlare della nostra storia locale, anche attraverso momenti prettamente ludici e divertenti come il Teatro dei Burattini che racconta la storia di San Gerardo e della Storica Parata dei Turchi, visite guidate nel centro storico e le “Gerardiadi” (una “rievocazione” dei giochi di strada del passato con un riadattamento storico e simbolico). Durante la conferenza è stato, inoltre, annunciato che il Portatore d'Oro “Antonio Statuto” 2022 sarà assegnato a Benedetto Vigna, amministratore delegato della Ferrari. La consegna avverrà il 28 maggio e, come ogni anno, il premio verrà realizzato dall'artista potentina Manuela Telesca.

La solidarietà.

Nei giorni del 26, 27 e 28 maggio in Piazza Mario Pagano verrà allestita un postazione mobile dell’Associazione “Io Potentino” per un progetto di divulgazione e solidarietà. In particolare sarà possibile partecipare allo "strascinato sospeso" che consentirà a tutti di donare il piatto della tradizione alle persone in difficoltà, mediante la distribuzione di in bicchiere riutilizzabile.

Il 27 Maggio, in Piazza Mario Pagano, in collaborazione con Potentialmente Onlus verrà organizzata la manifestazione “ A San Gerardo stai con noi - Giornata della Pace”.

Sempre il 27 maggio, in Piazza Mario Pagano dalle ore 08.00 alle ore 11.30, in collaborazione con Avis Potenza, si potrà donare il sangue con una stazione mobile (Autoemoteca).

-

Ancora, gli appuntamenti sportivi, i Memorial.

Il 28 Maggio, alle ore 14.30 alla Palestra Vito Lepore, Tornei di Basket:

- Memorial Antonio Statuto “Uno per tutti Tutti per Statuto”. Torneo Mini Basket categoria Esordienti. A seguire “Storytelling” di Dino De Angelis su Gigy Chiriaco, Edmondo Landi e Antonio Statuto;

- a seguire, Memorial Gigy-Eddy-Antonio. Trofeo delle Province categoria under 14;

- a seguire, partita di Basket “Portatori del Santo vs Amici di Gigi, Eddy e Antonio.

Il 29 maggio, alle ore 09.30, Stadio “Alfredo Viviani” , XIX Memorial Claudio Lauria. Torneo Scuole Calcio Bambini e a seguire partita “Portatori del Santo” vs “Amici di Claudio.

Per finire, il 29 Maggio ci sarà il tradizionale Pranzo dei Portatori, a Largo Pignatari, che sarà, come da diversi anni, ad accesso riservato agli associati.