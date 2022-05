Per evitare disagi alla popolazione che deve sottoporsi alla vaccinazione per Covid-19

A seguito della sospensione delle attività vaccinali presso gli hub di Potenza e Paterno nella giornata del 2 giugno in concomitanza con la Festa della Repubblica italiana, la direzione strategica della Asp Basilicata comunica che i recuperi saranno effettuati con le seguenti modalità: presso le tende del Qatar nel capoluogo il giorno successivo, quindi venerdì 3 giugno; a Paterno nella prima data utile coincidente con l’apertura dell’Ambulatorio Asp di Piazza Isabella Morra e quindi martedì 7 giugno.

Tanto è stato disposto per evitare disagi alla popolazione che deve sottoporsi alla vaccinazione per Covid-19. Si ricordano anche le modalità di accesso agli hub in base alla dose da inoculare: prima dose per gli adulti i e quarta dose per i soggetti over 80 e fragili over 60 con accesso libero senza prenotazione; terza dose adulti e prima pediatrica con prenotazione; seconde dosi per tutti calendarizzate dagli operatori del centro vaccinale in concomitanza con la prima somministrazione.