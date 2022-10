Al teatro Stabile incontro organizzato dalla Regione Basilicata, per il ruolo della Protezione Civile nelle emergenze

La giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali è stata ricordata anche in Basilicata. Il teatro Stabile di Potenza ha ospitato un seminario dal tema “il sistema di protezione civile e le recenti emergenze” organizzato dalla Regione Basilicata, con la collaborazione del comune di Potenza, la Protezione Civile nazionale e di Basilicata. Alla presenza delle autorità nazionali e militari si è approfondito il tema del ruolo della Protezione Civile nelle emergenze attuali: il Covid in prima battuta, e la guerra in Ucraina insieme a quelle tradizionali in cui il dipartimento è chiamato a svolgere un ruolo importante nei territori nazionali anche in Basilicata. Un incontro per spiegare meglio la cultura della protezione civile valore da promuovere con l'obiettivo di maggiore sensibilizzazione per una coscienza consapevole verso il territorio con particolare attenzione alle problematiche globali legate ai cambiamenti. Per questo i promotori dell’evento hanno previsto diversi appuntamenti per l’intera settimana. Presenti le autorità regionali insieme a Guido Loperte, dell’ufficio regionale della Protezione Civile, Giuseppe Paduano, comandante provinciale dei Vigili del Fuoco e Luigi D’Angelo direttore operativo per il coordinamento delle emergenze del dipartimento nazionale della Protezione Civile.

A introdurre e moderare l’incontro è stato Giovanni D’Angelo, dirigente dell’ufficio per la Protezione Civile di Basilicata che ha precisato: “dove le istituzioni hanno difficoltà anche di organico, l’assistenza viene resa da queste associazioni che fanno attività di accompagnamento e di assistenza anche ai più deboli e fragili”. Un concetto ribadito anche da Giovanni d’Angelo che ha precisato ulteriormente: “durante le emergenze c’è bisogno di un dialogo e un confronto per delineare una strategia comune creando una centralità con tutte le associazioni anche a livello locale”. Gli eventi proseguiranno nei prossimi giorni con l’inaugurazione della nuova centrale operativa integrata di Matera e le iniziative previste per il fine settimana per la campagna “Io non rischio”: cento giovani formati nel corso di sei mesi educheranno i cittadini su come comportarsi nelle situazioni di emergenza.

Oreste Roberto Lanza