Seguiranno tre incontri su lavoro, solidarietà e green economy

E' cominciato stamani, a Potenza, il ciclo di quattro incontri di "Next Generation - Costruttori di futuro", un percorso che punta a rendere i giovani lucani protagonisti in Europa su lavoro, volontariato e green economy, e a cui hanno aderito anche il Consiglio regionale della Basilicata e l'Ufficio Scolastico regionale.

Il primo dei quattro "tavoli di dialogo e contaminazione attiva tra generazioni" ha avuto come tema "Le opportunità dell'Europa per i giovani" e vi hanno partecipato, oltre al presidente del consiglio regionale, Carmine Cicala, anche il direttore dell'ufficio Europe Direct Basilicata, Antonino Imbesi, che ha svolto incarichi in centinaia di progetti europei, e una folta rappresentanza della Consulta degli Studenti.