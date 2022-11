Si sono svolti tre laboratori rivolti ai partecipanti e strutturati per ciascun ordine di scuola

Un approccio educativo che punta all'autonomia del bambino: una filosofia che va oltre il mero aspetto dell'educazione scolastica. Per il secondo anno consecutivo il sistema educativo sviluppato da Maria Montessori è sperimentato - per la scuola secondaria di I grado - presso l'Istituto Comprensivo “L. Sinisgalli” di Potenza che ha ospitato il seminario “Educazione per un mondo nuovo: il percorso Montessori”. L'incontro formativo è stato presentato dal dirigente scolastico Giovanna Gallo che ha illustrato ai presenti la finalità: «Divulgare il pensiero montessoriano a trecentosessanta gradi con ricadute sulla didattica. Sono diversi anni che la promozione montessoriana fa parte del piano triennale dell'offerta formativa della Sinisgalli - ha spiegato Giovanna Gallo».

Nella prima parte dei lavori sono intervenuti anche Leonarda Santeramo - Dirigente Tecnico dell’Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata –, Milena Piscozzo - Dirigente Scolastico dell’I.C. “Riccardo Massa” di Milano – in collegamento Zoom - e le formatrici dell’Opera Nazionale Montessori – le professoresse Annagrazia Buttazzo e Laura Rinaldi. Nella parte conclusiva della serata si sono svolti tre laboratori rivolti ai partecipanti e strutturati per ciascun ordine di scuola. I momenti laboratoriali sono stati tenuti dai formatori dell’Opera Nazionale Montessori: Donatella Bruno per la scuola dell’infanzia, Tommaso D’Auria per la scuola primaria e Antonino Vella per la scuola secondaria di I grado.