Ultimo incontro del Comitato per ordine e sicurezza pubblica

E' stato firmato stamani, a Potenza, dal sindaco del capoluogo lucano, Mario Guarente e dal prefetto Michele Campanaro, il protocollo di sicurezza sul "Controllo di vicinato": la cerimonia è avvenuta nell'ultimo degli incontri itineranti del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, voluti dalla prefettura con i sindaci della provincia di Potenza. Si tratta di un accordo tra enti per "aumentare la percezione di sicurezza nei cittadini e per far calare qualche ultima tendenza in crescita, come quella relativa ai furti in abitazione", ha spiegato il prefetto che ha messo a disposizione dei sindaci di Abriola, Anzi, Avigliano, Balvano, Baragiano, Filiano, Picerno, Pignola, Ruoti, Satriano, Sant'Angelo Le Fratte, Tito, Vietri e Savoia, presenti alla riunione, il documento per fornire la possibilità a tutte le amministrazioni di procedere alla firma, nelle prossime settimane.

L'obiettivo del protocollo è rafforzare il controllo del territorio, attraverso le iniziative delle forze dell'ordine ma anche dei cittadini. Ogni amministrazione - è stato spiegato - potrà creare dei "Gruppi di controllo del vicinato", composti da soggetti idonei e che fungeranno da vera e propria osservazione dell'area di propria competenza, senza sostituirsi alle forze dell'ordine, che dovranno essere celermente allertate. Secondo quanto emerge dai dati sulla sicurezza pubblica forniti a margine della riunione, è confermata una tendenza alla crescita, post pandemia, relativamente ai furti in casa, "motivo che ci ha spinto alla sottoscrizione del protocollo per il coinvolgimento delle comunità locali, affinché diventino compartecipi della gestione delle politiche sulla sicurezza", ha concluso Campanaro.