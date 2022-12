Un luogo sicuro che sia di stimolo e propulsore di iniziative ricreative, didattiche e culturali

Nasce a Potenza l’associazione "Centro storico Potenza". Meglio si ricostituisce su basi di quella creata in maniera volontaristica nel 2019 da 14 soci fondatori. La domanda che sorge subito spontanea è perché di questa nuova associazione? Quella che rivolgiamo al presidente Giampaolo Carretta è la necessita prioritaria che ha portato alla nascita di questa associazione? “Il rilancio socioculturale, commerciale e il completamento infrastrutturale del centro storico, migliorandone la pulizia, il decoro e la sicurezza per renderlo attrattivo, uniformandolo a quelli dei più belli municipi italiani”. Un centro storico è sempre l'anima vitale di una comunità. All’interno di un centro storico ci sono storie, identità, costumanze varie, un passato da non dimenticare. Cosa è mancato o cosa manca in quello di Potenza? “A quello di Potenza manca una visione e un progetto.

Deve essere il luogo dell’incontro, dello scambio culturale e del bello, del commercio identificativo, con una proiezione regionale. Un luogo sicuro ove vi siano giovani che siano di stimolo, propulsori di iniziative ricreative, didattiche e culturali. Luogo del volontariato, degli studenti e dell’Università, utilizzando al meglio Palazzo Loffredo e Palazzo Derrico”. Per valorizzare un centro storico bisogna eliminare le possibili criticità presenti. In quello di Potenza, la prima criticità presente su cui il comune dovrebbe intervenire? Le iniziative che l’associazione vuol mettere in campo affinché ci sia una vera valorizzazione? “occorre completarlo dal punto di vista infrastrutturale, risolvendo questioni antiche come la destinazione d uso del cinema Ariston e del Fiamma. Completare la manutenzione urbana, la segnaletica curando il verde con il coinvolgimento dei privati. Serve un presidio fisso della polizia municipale per controlli e sicurezza. Chiedere al comitato provinciale della sicurezza di assicurare la presenza costante delle forze di polizia e dei carabinieri che devono essere contestualmente presenti il sabato sera e in occasioni particolari”.

Tutto qui? “ c’è da potenziare il ciclo di spazzamenti , raccolta dei rifiuti uniformandolo alle altre città d Italia”. Senza escludere alla fine la sicurezza per i residenti o dei visitatori e turisti: “sicuramente, visitatori, giovani impedendo con idonee ordinanze lo spaccio di sostanze stupefacenti e il chiasso molesto dopo le 24”. Un impegno importante per mettere al centro della città la parte identitaria, culturale e storica, anima vera di una comunità: “Vogliamo che il centro storico sia luogo attrattivo e accogliente, Luogo del bello e dello scambio interdisciplinare. Biglietto di presentazione della città capoluogo di regione”. Un’associazione che vuole dare spazio ai fatti attraverso un confronto intergenerazionale, sinergico tra i vari operatori istituzionali. Del resto i centri storici devono cessare di essere visti come oggetti di conservazione statica, di recupero limitato alle facciate e alle facciate e alle parti comuni ma diventare opere in movimento da tutelare e non solo essere conservati. Questo pare, alla fine, la finalità della nascente associazione potentina.

Oreste Roberto Lanza