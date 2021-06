Il campo estivo quest’anno resterà aperto per tutto il mese di agosto

A Matera dopo il grande successo dell’anno scorso riparte in sicurezza il 14 Giugno il ‘Matera City Camp’ con ingressi scaglionati, gruppi ridotti secondo le disposizioni del decreto ministeriale. Un prezioso aiuto giunge anche quest’anno dall’apertura degli spazi privati del Villaggio del Fanciullo, dove il cortile, il teatro e gli ampi spazi sportivi saranno a disposizione delle attività programmate, sia sportive che culturali dedicate ai bambini e ai ragazzi. Il Matera City Camp sviluppa un’azione educativa diffusa attraverso azioni di prossimità relazionali, compatibili con il distanziamento fisico. La sinergia tra “Oltre L’Arte” e “Virtus Matera” ha generato una risposta concreta alle esigenze delle famiglie sviluppando un servizio educativo richiesto a gran voce anche questa stagione. Le associazioni coinvolte hanno attivato il complesso percorso organizzativo per poter garantire anche quest’anno le attività ricreative estive, punto di partenza per preparare i ragazzi ed i bambini al prossimo anno scolastico integrandosi ad una scolarizzazione interrotta o comunque fortemente rallentata anche quest’anno dall’emergenza pandemica, offrendo altresì anche svago e attività fisica e svago. Per Matera City Camp saranno impegnati in sinergia la Virtus Matera Group, Oltre L’Arte, la Scuola Calcio Selvaggi e il Volley Matera. Il campo estivo quest’anno resterà aperto per tutto il mese di agosto e si concluderà con l’apertura dell’anno scolastico 2021-2022 il 10 settembre.

Silvia Silvestri