Chiusure per le attività produttive, commerciali, mercato ortofrutticolo, scuole ed uffici del comune

In occasione del G20 dei ministri degli Esteri e della Cooperazione allo Sviluppo, che si svolgerà a Matera il prossimo dal 29 giugno, sono state adottate una serie di misure che riguardano le attività commerciali, le scuole e gli uffici comunali. Le misure di sicurezza recepiscono le esigenze emerse nel corso delle riunioni del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza e dei tavoli tecnici presso la Questura di Matera.

Attività produttive e commerciali:

Dalle ore 04:00 del giorno 28 giugno alle ore 09:00 del giorno 30 giugno, chiusura al pubblico delle attività commerciali e produttive nonché di prestazione di servizi ubicate nell’area delimitata fra via Lucana, dall’intersezione con via Scotellaro all’intersezione con via Ridola, via Scotellaro, via del Corso, nel tratto compreso fra la confluenza con via Ridola e l’intersezione con via Scotellaro, via San Francesco, piazza San Francesco, piazza Sedile, via Ridola, via Casalnuovo fino a vico III Casalnuovo e comunque in tutto il rione Caveoso, comprendente via Buozzi, via Madonna delle Virtù nel tratto compreso fra piazza San Pietro Caveoso e piazza Porta Pistola, esclusa, e le strade, gradinate, terrazze, affacci che dal piano adducono allo stesso rione Caveoso. Resta salva la facoltà di riaprire dopo le ore 20.30 del 29 giugno 2021, o comunque soltanto dopo la cessazione delle esigenze, per i soli esercizi ubicati nel tratto a valle di via Buozzi – ovvero dopo il civico 97 e fino a piazza San Pietro Caveoso inclusa -, nonché in via Madonna delle Virtù nel tratto compreso fra piazza San Pietro Caveoso e piazza Porta Pistola.

Dalle ore 04:00 del giorno 28 giugno alle ore 10:00 del giorno 29 giugno e comunque fino a cessate esigenze, chiusura al pubblico delle attività commerciali e produttive nonché di prestazione di servizi ubicate in via Don Minzoni e Piazza Matteotti. Chiusura del mercato ortofrutticolo di piazza Persio nei giorni 28 e 29 giugno 2021. Chiusura degli esercizi commerciali annessi al mercato ortofrutticolo di piazza Persio nel giorno 28 giugno e fino alle 10:00 del giorno 29 giugno e comunque fino a cessate esigenze. Sono escluse da provvedimento le attività ricettive, per le quali ricorre l’obbligo di comunicazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza.

Attività didattica:

Sospensione delle attività didattiche di tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado e le attività educative di tutti gli asili nido pubblici e privati della città per il giorno 29 giugno 2021. Chiusura per i giorni 28 e 29 giugno 2021 dei plessi della scuola primaria e dell’infanzia Padre Giovanni Minozzi di via Lucana dell’istituto comprensivo “Padre Giovanni Minozzi – Nicola Festa”; del plesso della scuola secondaria di primo grado di via Aldo Moro dell’istituto comprensivo “Torraca”, nonché dell’asilo nido comunale di via Gramsci. Uffici comunali: Chiusura al pubblico degli uffici del Palazzo del Comune per il giorno 29 giugno 2021. L’ordinanza prevede il divieto totale di accesso agli uffici da parte degli utenti con esclusione delle attività connesse ai seguenti servizi pubblici essenziali: stato civile, registrazione nascite e morti, servizi cimiteriali, polizia locale, attività richiesta dall’autorità giudiziaria di trattamento sanitario obbligatorio, protezione civile.

Silvia Silvestri