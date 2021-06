Send by email

Il sindaco Bennardi, "Impatto economico diretto pari a 1,3 mln di euro"

Cinquecento delegati - componenti di 73 delegazioni (31 di Ministeri degli Esteri e 42 di organismi di cooperazione) - e 150 giornalisti sono attesi a Matera, alcuni già dalla giornata del 28 giugno, in vista della riunione del G20 in programma il 29 giugno prossimo. I dati sono stati resi noti stamani dal sindaco di Matera, Domenico Bennardi, in un incontro con i giornalisti.

La città dei Sassi - che nel 2019 è stata Capitale Europea della Cultura - si prepara a uno sforzo organizzativo molto duro che però - secondo Bennardi - avrà un impatto economico "diretto" pari a 1,3 milioni di euro.