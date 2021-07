Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Sul posto i Vigili del fuoco che hanno immediatamente domato e spento l’incendio

Intorno alle 8.30 di questa mattina è arrivata la segnalazione ai vigili del fuoco di Matera in merito ad un incendio presso la scuola in costruzione di via Bramante. Le fiamme si sono propagate rapidamente lungo il tetto dell’edifico, ma tempestivo è stato l’intervento dei Vigili del fuoco che sono arrivati sul posto con tre mezzi ed hanno immediatamente domato e spento l’incendio.

Un residente nei pressi della scuola dichiara: “Il fuoco si è propagato all’improvviso probabilmente a causa del vento. Fortunatamente i vigili del fuoco sono arrivati davvero in pochissimi minuti”. Si spera che i lavori possano riprendere nel minor tempo possibile e che i danni siano stati minimi come ad ora appare dai primi sopraluoghi.

Silvia Silvestri