Disagi alla circolazione stradale, a residenti e a diversi commercianti per allagamenti

Un violento nubifragio ha allagato strade e quartieri della città dei Sassi. Il forte temporale del pomeriggio odierno ha fatto si che numerose strade cittadine e del centro storico diventassero dei veri e propri torrenti, creando così disagi alla circolazione stradale, a residenti e turisti, ma anche a diversi commercianti, i quali hanno visto allagarsi i propri locali. La violenza dell’acqua ha creato diversi danni al manto stradale in via delle Nazioni Unite, via Dante e Rione Piccianello all’altezza di via Cererie, segnalati dai residenti alle autorità ma anche attraverso i social.

Nell’attesa di auspicati interventi, gli stessi residenti raccomandano prudenza considerati i solchi, in alcuni casi anche profondi, lasciati dall’acqua lungo le vie. A subirne le conseguenze inevitabilmente la viabilità urbana, soggetta a conseguenziali rallentamenti. Il nubifragio non è durato molto ma i disagi tutt’ora persistono soprattutto per alcune attività commerciali.

Silvia Silvestri