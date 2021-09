Avrebbe dovuto aprire battenti il 1° settembre ma l’apertura potrebbe slittare ai primi mesi del 2022

All’indomani dell’ufficializzazione della data di riapertura delle scuole in Basilicata, fissata per il 13 settembre prossimo e dopo ben due anni scolastici difficili legati alla pandemia, purtroppo ancora in corso, finalmente da lunedì prossimo tutti gli studenti lucani torneranno fisicamente tra i banchi di scuola, A Matera oggi,9 settembre 2021,alcuni di loro hanno già iniziato le lezioni con grande entusiasmo, ovvero i bambini iscritti al prestigioso Istituto Comprensivo Bramante. Se da una parte gli iscritti presso il plesso di via Greco oggi sono entrati nelle proprie classi, altri piccoli studenti materani iscritti presso il nuovo plesso non potranno entrare nelle classi della loro scuola, in quanto, nonostante diverse promesse, è ancora in costruzione. Temporaneamente questi giovanissimi studenti verranno ancora una volta ospitati da altre sedi scolastiche urbane.

Il nuovo plesso Bramante avrebbe dovuto aprire battenti il 1settembre ma l’apertura, si apprende dagli addetti ai lavori, potrebbe slittare al 2022. Il cartello di cantiere alla voce “termine dei lavori” porta la scritta 16 agosto, scritta che copre un’altra data in realtà addirittura antecedente. Nessun comunicato giunge alla cittadinanza da parte del Sindaco o dell’assessore Corti, ma in attesa di una nota sull’effettivo stato dei lavori, si spera comunque che qualcosa si stia facendo e muovendo affinché il cantiere non persista ancora per troppo tempo in queste condizioni. Il nuovo polo scolastico includerà la scuola primaria, la scuola dell’infanzia, la mensa ed una palestra ma da progetto si propone anche di diventare importante centro di aggregazione per la città con spazi dedicati alla collettività e a nuove forme di utilizzo culturale, ricreativo e sportivo.

Silvia Silvestri