L’assessore D’Oppido: “Dal giorno seguente la proiezione programmazione degli eventi a tema James Bond"

Il 29 settembre prossimo Matera e il suo cinema saranno al centro della scena nazionale e internazionale con la proiezione speciale in anteprima nazionale di007 – no time to die. Dopo Istanbul, Roma, Baku, Città del Messico, Londra, anche Matera è entrata a far parte delle splendide location set della saga cinematografica più famosa e longeva del mondo. In occasione dell’uscita del nuovo capitolo, il cineteatro “Gerardo Guerrieri” ospiterà la speciale proiezione materana di 007 – NO TIME TO DIE.

Ospiti d’onore della serata saranno due interpreti di primo piano delle precedenti avventure di James Bond: Giancarlo Giannini, protagonista di Quantum of Solace (2008) e Casino Royale (2006), e Maria Grazia Cucinotta, protagonista femminile in “Il mondo non basta” (1999) e Gina Lollobrigida, amica e attrice al fianco di Sean Connery, il primo interprete di 007, in “La donna di paglia” (1964). L’appuntamento cinematografico sarà anche l’occasione in cui la città di Matera assegnerà a Giancarlo Giannini e Maria Grazia Cucinotta il prestigioso premio I SASSI D’ORO quale riconoscimento per il loro contributo alla saga dell’agente segreto più noto del mondo, mentre la Lucana Film Commission omaggerà, con un premio alla carriera, Gina Lollobrigida.

Grande soddisfazione dalla parte del sindaco Domenico Bennardi per l’evento prossimo: “il coinvolgimento attivo della città nel corso della produzione, l’attesa per l’uscita del film, l’impatto che NO TIME TO DIE saranno accompagnate da una serie di iniziative collaterali che si svolgeranno in città”. Sulla stessa frequenza anche l’assessore alla cultura Tizia D’Oppido: dal giorno seguente la proiezione partirà la programmazione comunale degli eventi a tema "James Bond", con dibattiti, mostre, laboratori, proiezioni e molte sorprese che esalteranno il rapporto magico tra Matera e la saga cinematografica più famosa al mondo”.

Oreste Roberto Lanza