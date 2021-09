Send by email

I volontari hanno raccolto circa tre quintali di materiale non correttamente smaltito

A Matera, presso il borgo La Martella, in contemporanea con altre 330 città italiane, si è svolta l'iniziativa di raccolta dei rifiuti organizzata dall'associazione Plastic Free. I volontari hanno raccolto circa tre quintali di materiale non correttamente smaltito che andava ad inquinare il territorio. Ogni anno, 12 milioni di tonnellate di plastica raggiungono i mari di tutto il mondo, l’equivalente di un camion di rifiuti ogni minuto e un milione e mezzo di animali, prevalentemente marini, muoiono a causa della plastica.

L’inquinamento da plastica è ormai un problema che non possiamo più ignorare. Da oltre 2 anni, l’associazione Plastic Free è impegnata in questa tematica e forte della sua rete di referenti e canali social, ogni anno organizza 2 eventi nazionali, dove in ogni Regione prendono piede diversi appuntamenti di pulizia del territorio.

Silvia Silvestri