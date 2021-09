La prima proiezione del film in Italia presso il Cineteatro Guerrieri e sarà in tutte nelle sale italiane da domani

Dopo la prima mondiale di ‘No Time to Die ‘ alla Royal Albert Hall di Londra a cui, oltre al cast del film di James Bond, hanno preso parte il principe Carlo con Camilla e i duchi William e Kate, oggi l’anteprima italiana della pellicola ha avuto luogo a Matera. La serata in onore dell’attesissimo film, girato in gran parte proprio nella città dei Sassi, è stata organizzata dalla Lucana Film Commission con il supporto del Comune di Matera e APT Basilicata, in collaborazione con Eon Productions, Metro – Goldwyn – Mayer e Universal Pictures International Italy.

Insieme sull’incantevole palcoscenico della bellissima Matera, città già patrimonio dell’Unesco, alcuni dei più famosi interpreti della saga di 007: Gina Lollobrigida, amica e attrice a fianco di Sean Connery, primo interprete di 007, in ‘La donna di paglia’ (1964), Giancarlo Giannini, protagonista di ‘Quantum of Solace’ (2008) e ‘Casino Royale’ (2006), e Maria Grazia Cucinotta, protagonista femminile in ‘Il mondo non basta’ (1999). Daniel Craig, alla sua ultima interpretazione di James Bond, per la speciale proiezione di stasera a Matera del film No Time To Die, ha appositamente registrato un video messaggio per salutare la città in cui sono state girate le più spettacolari sequenze della pellicola e dove un ringraziamento particolare è stato rivolto alle maestranze che hanno collaborato con la produzione. Alle ore 17.00, ha avuto luogo la conferenza stampa che ha anticipato il Red Carpet delle 19.00. Nel corso dell’incontro, presentato dal sindaco di Matera Domenico Bennardi e Antonio Nicoletti direttore APT Basilicata, è stato consegnato a Giancarlo Giannini, Maria Grazia Cucinotta e Gina Lollobrigida il premio “Sassi d’oro”.

“Mi sarebbe piaciuto girare a Matera - dichiara Maria Grazia Cucinotta - perché Matera è particolare, è una città unica al mondo. Quando sono stata qui per la prima volta mi sono incantata a guardarla, entri a far parte di un mondo quasi magico. Matera è uno di quei luoghi che ti fa essere fiera di essere italiana. Penso non ci sia film migliore di No Time To Die per promuovere un territorio”. Il presidente della Lucana Film Commission, Roberto Stabile, ha ringraziato il sindaco Domenico Bennardi e l’APT nella persona del presidente Antonio Nicoletti, ricordando che se il personaggio nato dalla penna di Ian Fleming è approdato a Matera, il merito è tutto del produttore Enzo Sisiti.

“È un piacere che Matera possa tornare alla ribalta internazionale grazie al cinema. È una sfida che stiamo coltivando insieme all’APT e alla Regione Basilicata - ha dichiarato il sindaco Bennardi - È un grande onore avere qui questi tre grandi nomi del cinema internazionale”. “La Basilicata con il cinema ha un rapporto storico e con 007 Matera non è più Gerusalemme ma entra in quella collana che 007 ci ha mostrato già 25 volte nel mondo - afferma con orgoglio Nicoletti - Matera rientra tra territori che entrano nella iconografia degli appassionati di cinema, di televisione”. La prima proiezione del film in Italia ha avuto luogo presso il Cineteatro comunale Guerrieri di Matera e sarà in tutte nelle sale italiane da domani, 30 settembre. Presente all’importante serata anche il Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi.

Silvia Silvestri