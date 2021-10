In piazza Vittorio Veneto da giovedì 21 a domenica 24 ottobre, dalle ore 10 alle ore 24

In arrivo a Matera la seconda tappa della terza edizione di “Choco Italia in tour” il festival dedicato al cioccolato e ai dolci. Il mercatino del cioccolato avrà luogo in piazza Vittorio Veneto da giovedì 21 a domenica 24 ottobre, dalle ore 10 alle ore 24. L’inaugurazione si terrà giovedì alle ore 11, alla presenza dell’assessore alla cultura Tiziana D’Oppido, i consiglieri Francesco Salvatore ed Emanuele Pilato e del presidente di Italia Eventi Giuseppe Lupo. L’evento organizzato dall’Associazione Italia Eventi, Choco Italia in tour gode del patrocinio dell’Assessorato alla cultura del Comune di Matera, dell’UNOE (Unione Nazionale Organizzatori di eventi) e della Pro Loco Basilicata. Rientrata negli eventi del comune di Matera, l’iniziativa fa parte del progetto “Destinazione Matera” in cui rientrano le più belle iniziative della Città dei Sassi. “Siamo davvero orgogliosi di tornare qui con altri progetti ed essere accolti nel calendario di Destinazione Matera. E’ una città simbolo che va celebrata e lo faremo anche con il cioccolatino realizzato in suo onore dai maestri cioccolatieri”, racconta Giuseppe Lupo.

Sarà allestito un elegante laboratorio dove saranno organizzate varie iniziative per promuovere il cioccolato artigianale, tra cui la preparazione in diretta de “Il bacio dei Sassi”, realizzato dagli artigiani del cioccolato. Le migliori aziende del cioccolato artigianale che parteciperanno a questa tappa di Choco Italia in tour 2021 porteranno un carico di: dalla Campania confetture e marmellate del Cilento, miele pregiato da Capaccio Paestum, cioccolato (anche alla canapa) da Angri, dall’Irpinia dolci al cioccolato, mostaccioli ripieni, tavolette, scorzette e cremini. Non mancheranno liquori al cioccolato, alle castagne ed alla canapa, accanto alla più classica pasticceria napoletane e ai dolcetti delle feste ed al caffè. Dalla Puglia arriveranno dolci e taralli, ma anche frutta disidratata, frutta secca, castagne e caldarroste, confetture, marmellate e liquori artigianali. Dalla Basilicata scorzette al cioccolato, biscotti, taralli ed il famoso vino dolce medievale “Polvere di Ippocrasso”.

Dalla Calabria un carico di liquirizia di ogni tipo, dolce e grezza, nonché panetti di liquirizia per preparare un dolce liquore alla liquirizia con un’antica ricetta calabrese. Dalla Sicilia torroni croccanti, cioccolato e praline, cannoli siciliani, cassate e pasta di mandorla, ma anche l’antica ricetta del cioccolato modicano con tavolette e cioccolatini. L’Associazione Italia Eventi ha vinto il bando “Destinazione Matera” sia con l’evento “Choco Italia in tour” che con “Matera Christmas Village” che si terrà dall’8 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022. Choco Italia in tour è aperto tutti i giorni, dalle ore 10 alle ore 24, ad ingresso gratuito. Partner dell’iniziativa il blogzineRosmarinonews.it, voce autorevole per il settore food&travel, e Radio Castelluccio la quale seguirà tutte le tappe con dirette dedicate da ogni località.

Silvia Silvestri