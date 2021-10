Prima puntata con oltre il 24,7% di share incollati al televisore per “Mogli e buoi”

La seconda stagione per Imma Tataranni – Sostituto procuratore su Rai1 inizia con il botto. La prima puntata, quattro previste per il 2021, fino al 16 novembre, ha fatto registrare oltre il 24,7 per cento di share media con 5,235 milioni di telespettatori. Nel primo episodio “Mogli e buoi”, girata, a Piana del Lago, nel cuore del Parco Nazionale dell'Appennino lucano Val d'Agri lagonegrese, ha riscosso grande successo. Rispetto al debutto del 2019 la serie ha guadagnato l’1,4 per cento.

Diretta da Francesco Amato, la serie televisiva è tratta dai racconti dei romanzi della materana Mariolina Venezia: “Via del riscatto”, “Rione Serra venerdì”, “Maltempo” è “Come piante tra i Sassi”. Protagonisti, nei panni di Imma Tataranni, ritroviamo la brindisina (di Latiano) Vanessa Scalera e il napoletano Massimiliano Gallo figlio del cantante napoletano anni Cinquanta Nunzio Gallo e dell'attrice televisiva e teatrale Bianca Maria, già protagonista nell’altra serie televisiva di successo “i Bastardi di Pizzofalcone”. “Un posto al Sole” anche all’attore Alessio Lapice, nei panni del maresciallo Calogiuri amore nascosto della procuratrice materana.

Nella puntata di ieri sera inoltre, si è reso protagonista anche l’attore di Senise Joe Capalbo, che è apparso nella scena che rievoca il tema della transumanza dei cow boy lucani, tra le colline della Val d’Agri con campi e boschi a farla da padrona. Tante anche le scene che raffigurano i protagonisti seduti a tavola a gustare le gustose pietanze lucane, come il pane di Matera, le polpette al sugo e i Peperoni Cruschi Igp di Senise che compaiono anche in diverse scene con le famose "serte" appese ad essiccare. Oltre che nella città dei Sassi, la nuova stagione che sarà più lunga della prima con due episodi in più, è stata girata anche a Viggiano, nel Potentino e nella Val d’Agri.