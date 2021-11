“Qui comincia l’avventura” del 1975, girato parzialmente tra i Sassi con delle scene suggestive

C’è un po’ di Basilicata nella novantenne Monica Vitti, l’attrice romana dalla sua caratteristica voce roca, l'innata verve che l'hanno accompagnata per quasi quarant'anni di carriera cinematografica, con ruoli di donne forti e anticonformiste. Era il 1975 quando Monica Vitti, in arte Maria Luisa Ceciarelli, fu protagonista, insieme a Claudia Cardinale del film, parzialmente girato a Matera “Qui comincia l’avventura” della durata di cento cinque minuti con la regia di Carlo Di Palma, suo compagno dell’epoca ,già pluripremiato come direttore della fotografia.

Un film che per alcuni critici sembrò precorrere il contenuto del famoso Thelma&Louise del 1991 diretto da Ridley Scott e interpretato da Susan Sarandon e Geena Davis. Una storia di emancipazione sofferta giocata sul filo dell’ironia e del paradosso dove le due donne affrontano il mondo libero dalle prepotenze e della sopraffazione dei loro compagni. Una giovane donna a bordo della sua moto fa tappa in una cittadina della Puglia, in un viaggio che la dovrà condurre a Milano per raggiungere l'uomo che ama. Il suo carattere libero e affascinante suscita l'ammirazione di una stiratrice (Claudia Cardinale) che lascia marito e figlio per continuare con lei il viaggio, che sarà ricco di peripezie.

Alla fine le due donne giungono a Milano e l'ex stiratrice scopre che la sua libertà non è altro che un sogno. Una pellicola che all’epoca non fu ben accolta nelle sale cinematografiche probabilmente perché l’epoca era quella dell’Italia appena uscita dal referendum sul divorzio. Un racconto che si dipana tra le strade di Matera, in particolare tra i sassi, in quel momento in attesa di recupero, con una sosta in un’osteria rustica che offre scorsi suggestivi di Matera. Mattatrice della commedia all'italiana, insieme a uomini del calibro di Alberto Sordi, Ugo Tognazzi, Vittorio Gassman e Nino Manfredi, negli anni ha ricevuto numerosi premi, tra cui cinque David di Donatello come migliore attrice protagonista, tre Nastri d'argento, dodici Globi d'oro, un Ciak d'oro alla carriera, un Leone d'oro alla carriera a Venezia, un Orso d'argento alla Berlinale, una Concha de Plata a San Sebastián e una candidatura al premio BAFTA, British Academy Film Awards. Auguri lucani grande attrice italiana.

Oreste Roberto Lanza