Un incontro di grande cordialità e disponibilità alla collaborazione istituzionale

Questa mattina nel Palazzo del Comune di Matera il sindaco, Domenico Bennardi, ha ricevuto il nuovo prefetto, Sante Copponi, al quale ha rivolto il messaggio di benvenuto. “E’ stato un incontro di grande cordialità e disponibilità alla collaborazione istituzionale – ha detto il sindaco -. Pur essendo una delle città tra le più sicure d’Italia, è necessario continuare a profondere un impegno costante e determinato per consentire che non prendano piede fenomeni criminosi.

Dal prefetto Copponi ho ricevuto completa disponibilità a mettere in campo iniziative che permettano al territorio e alla comunità di continuare a crescere e a svilupparsi, in un clima di fiducia e di tranquillità”. “Agli auspici espressi nei confronti del prefetto Sante Copponi – ha concluso Bennardi – unisco il ringraziamento e la riconoscenza per l’attività svolta nei suoi anni di permanenza a Matera al prefetto Rinaldo Argentieri, che d’ora in avanti svolgerà le proprie funzioni a Ferrara”.