Al concorso sono stati coinvolti abitazioni private, negozi e strutture ricettive

Balconi e giardini privati, attività produttive, strutture ricettive e sale ricevimenti che, durante il periodo natalizio risplenderanno di luci e installazioni luminose, potranno partecipare al concorso a premi "Be-right Christmas", promosso dalla società Be Sound in collaborazione con l'Accademia della Luce di Matera e l'apporto dell'amministrazione comunale.

Il concorso, presentato da Carlo Iuorno per Be Sound, Emanuele Frascella per l'Accademia della Luce di Matera e dell'assessore alla cultura del Comune di Matera Tiziana D'Oppido, si prefigge di stimolare la creatività dei cittadini e degli operatori economici che rispetteranno parametri come sicurezza, risparmio energetico, armonia, creando una atmosfera particolare di luci durante il periodo natalizio.