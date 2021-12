Sesta edizione per il liceo materano inserito nella rete LES nazionale quale scuola moderna e al passo con i tempi

Venerdì 3 dicembre 2021, dalle ore 16:00 alle ore 19:00, si svolgerà la sesta edizione della notte bianca del liceo economico sociale presso il liceo “Tommaso Stigliani” di Matera, in via Lanera 61. L’edizione di questo 2021, in rete con i Licei Economico Sociali di Puglia e Basilicata è dedicata a spazi di riflessione sull’ AGENDA 2030 delle Nazioni Unite. Sottoscritto nel settembre del 2015 da 193 paesi membri dell’ONU, il programma dell’Agenda è finalizzato a promuovere, attraverso 17 obiettivi, lo sviluppo sostenibile.

La Notte Bianca dei Licei Economico Sociali è un’iniziativa che unisce a distanza tutti i Licei Economico Sociali coinvolti: in tutte le scuole si svolgono laboratori, workshop, animazioni e spettacoli per promuovere i temi dell’economia, dell’educazione civica e finanziaria, per informare i cittadini su come gestire e programmare le risorse finanziarie personali e della propria famiglia, nonché capire come educare i più piccoli, approfondendo i temi del risparmio, degli investimenti, delle assicurazioni e della previdenza. Il progetto prevede che ciascun istituto personalizzi la serata con le proprie iniziative sul tema dato ogni anno, tenendo ferma la scelta comune di coinvolgere soprattutto gli studenti, che devono essere i veri protagonisti dell’evento. La Notte Bianca dei LES intende essere anche un modo alternativo e innovativo di fare scuola, di vivere insieme gli spazi, trasformati per l’occasione in sale d’incontro e di spettacolo, aperti al territorio e animati da tutta la comunità scolastica, che si apre al territorio. Il liceo “Tommaso Stigliani” è inserito nella rete LES nazionale quale scuola moderna e al passo con i tempi.

Programma:

Saluti istituzionali

“Ecosostenibilità e produzione” (relatore architetto Saverio Calia)

Presentazione e proiezione di cortometraggi a tema

Percorsi laboratoriali guidati dagli studenti del LES “Stigliani”:

LABORATORIO MUSICALE DI PERCUSSIONI CON MATERIALE DA RICICLO (proff. Natalia Bonello, Michele Fracchiolla)

LABORATORIO DI ANTROPOLOGIA: “I RITI ARBOREI: IL MAGGIO DI ACCETTURA” (prof.ssa Valeria Fiore)

LABORATORIO DI DIRITTO: REALIZZAZIONE DI UNO STORYBOARD ANIMATO CON LA TECNICA FUMETTISTICA (prof.ssa Patrizia Spedicato)

LABORATORIO DI SCIENZE UMANE: FAST FASHION MODA E SOSTENIBILITA’ (prof.ssa Antonella Guanti)

LABORATORIO DI LETTERE: CONSUMO E PRODUZIONE RESPONSABILE (prof.ssa Rosanna Colucci)

LABORATORIO DI INGLESE: CARBON FOOTPRINT (prof.ssa Giulia Pizziferri)

LABORATORIO DI MATEMATICA: LE TASSE E IL CAMBIAMENTO CLIMATICO (prof.ssa Antonella Cristallo).

Silvia Silvestri