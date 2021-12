Send by email

Tiziana D’Oppido: “Di ultima generazione, dispone di cabina disabili e cabina vip”

Inaugurata ieri sera in piazza della Visitazione a Matera la ruota panoramica, installata dall’azienda EmmeCiEsse di Palagianello. “Questo pomeriggio abbiamo inaugurato la ruota panoramica gigante, una delle attrazioni natalizie più attese – dichiara l’assessore alla cultura Tiziana D’Oppido - di ultima generazione, dispone di cabina disabili e cabina vip. Mozzafiato la visione della città dall'alto”. Per dettagli e curiosità l’assessore segnala il sito https://youtu.be/nZkk9PjMvpU ed evidenzia anche l’installazione della suggestiva Natività comunale in legno di quest'anno, già fotografatissima da cittadini e turisti.

Per l’occasione il sindaco di Matera, Domenico Bennardi, l’assessore alla cultura Tiziana D’Oppido, il presidente del Consiglio Comunale di Matera, Antonio Materdomini e il componente dello staff del sindaco Carlo Mazzei, hanno effettuato il primo giro sulla ruota panoramica con il brindisi augurale offerto dall’azienda che ha allestito l’attrazione per le festività natalizie a Matera. Antonio Materdomini:” La ruota panoramica è finalmente ed ufficialmente attiva. Il panorama è suggestivo e consente di ammirare la cattedrale in tutto il suo splendore. Durante il giorno poi sarà visibile anche tutta la murgia materana nella sua meraviglia!”.

Silvia Silvestri