Si resta in attesa di comunicazione da parte dell'Amministrazione comunale

Dopo l’annuncio del Sindaco questa mattina, i Dirigenti Scolastici dei sei istituti comprensivi attendono di conoscere le modalità esatte e la logistica del tracciamento prima del rientro che verrà effettuato. Lo avevamo chiesto da diversi giorni al Comune di Matera, siamo contenti di apprendere che si va in questa direzione. Abbiamo messo a disposizione della macchina organizzativa - a seguito di un incontro che l’assessora alle Politiche sociali Valeria Piscopiello ha prontamente organizzato per fare il punto - almeno uno spazio esterno di un plesso per ogni nostro istituto per effettuare lo screening, la gestione degli elenchi, il supporto logistico - portatili, rete internet, locale - per il personale sanitario e per i pediatri deputati ad effettuare i test rapidi. Abbiamo partecipato al COC per condividere l’operatività massima, oltre che le diverse criticità emerse, attendiamo quindi le informazioni di dettaglio rispetto a come si procederà dopodomani.

Non appena perverranno sarà nostra cura avvisare e comunicare immediatamente alle famiglie dei nostri oltre 6000 alunni e agli oltre 1000 docenti e Ata coinvolti, per il tramite del sito istituzionale, del registro elettronico e per le vie brevi grazie alla collaborazione sempre preziosa di coordinatori di classe e rappresentanti dei genitori, ogni aggiornamento.

I Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi di Matera

Caterina Policaro I.C. Torraca

Michele Ventrelli I.C. Pascoli

Mariarosaria Santeramo I.C. Minozzi - Festa

Isabella Abbatino I.C. Fermi

Lamberto De Angelis I.C. Semeria

Carmela Di Perna I. C. Bramante.