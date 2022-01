Il segreto della sua vita longeva sembra essere la famiglia, persona serena dal carattere dolce e mite

Ha compiuto a Matera 102 anni Maria Di Buduo, nata ad Ortanova, in provincia di Foggia il 16 gennaio 1920 e sposata con il materano Berardino Di Pierro dal 1941 dal quale ha avuto due figli, Franco nel 1942 e Maria Teresa nel 1956. Da piccola la signora Buduo ha vissuto per un lungo periodo con la sua famiglia a Tripoli, capitale della Libia, quando lo Stato africano era una colonia dell’Italia di Mussolini, ma dal 1950 si è trasferita a Matera insieme a suo marito Berardino Di Pierro e al figlio Franco.

Raggiungere la veneranda età di cento anni è un traguardo epico, centodue anni di sicuro è straordinario. Maria Di Buduo casalinga è circondata dall’affetto dei figli e dei nipoti. Il segreto della sua vita longeva sembra risiedere nell’affetto della sua famiglia ma Maria Di Buduo è una persona serena e il traguardo dei 102 anni è stato raggiunto anche grazie al suo carattere molto dolce e mite. La famiglia avrebbe voluto festeggiare i 102 anni di Maria Di Buduo con parenti e amici ma a causa della pandemia in corso ed ai rischi connessi ha inevitabilmente spinto i parenti ad adottare prudenza e a non organizzare alcuna festa. Non siamo immortali e non lo potremo essere, ma tutti possiamo puntare a vivere più a lungo e soprattutto più in salute. La longevità ancora una volta sembra essere associata allo stile di vita che si assume. Complimenti e auguri signora Di Buduo anche da parte della nostra redazione.

Silvia Silvestri