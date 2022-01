Sono presenti da ieri nella piattaforma regionale anche i tamponi molecolari e antigenici

Da ieri in piattaforma regionale ci sono anche i tamponi antigenici, che sono stati equiparati ai molecolari e quindi sono valevoli per terminare l'isolamento in seguito alla positività, sempre previo giudizio clinico del medico". Lo ha scritto, in un post su Facebook, il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

Il governatore lucano ha inoltre ringraziato "tutte le strutture abilitate (farmacie, laboratori, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta) per aver collaborato nel rendere un servizio ai cittadini". Nello stesso post, Bardi ha reso noto che "ieri è arrivato a Matera il laboratorio campale per l'analisi dei tamponi molecolari (Modulo R-Doit) che ho personalmente richiesto al Comando operativo di vertice Interforze e alla Struttura del Commissario straordinario per l'emergenza covid-19, che ringrazio per questo segnale di attenzione verso la Basilicata".