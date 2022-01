Send by email

Una medicina utile per scacciare la sedentarietà. Disponibili anche in alcune farmacie della provincia

Dal primo febbraio sarà possibile trovare nelle farmacie del circuito Lloyds una scatola di ”pillole di movimento”. L’iniziativa è stata presentata al Comune di Matera su iniziativa dell’associazione Uisp in collaborazione con Federfarma, nell’ambito di una campagna nazionale. Ogni confezione conterrà un “bugiardino” con informazioni e istruzioni per accedere a un mese gratis di attività sportive. Sarà possibile scegliere tra 16 associazioni per praticare nuoto, danza, ginnastica, pilates, ballo, escursionismo o tiro con l’arco.

L’accesso è riservato ai maggiorenni e persone non iscritte, da settembre 2021, a palestre o piscine. Pillole di Movimento si rivolge alle persone con abitudini sedentarie, con l’obiettivo di sensibilizzarle a uno stile di vita più sano per la mente e l’organismo. La campagna coinvolge una quarantina di farmacie tra Matera, Montescaglioso, Policoro e Valsinni.

Silvia Silvestri