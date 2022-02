“Terzo insediamento abitato ininterrottamente più antico del mondo dopo Aleppo e Gerico, grande fascino per i turisti"

Un importante titolo ispirato dall’accoglienza, dall’affetto e dall’ospitalità è stato conferito alla città di Matera, eletta dagli utenti di Booking come capolista tra i 2022's mostwelcomingplaces on Earth, ovvero i Luoghi più accoglienti della Terra. Una classifica stilata in base a oltre 232 milioni di recensioni degli utenti viaggiatori che hanno messo al terzo posto Taitung a Taiwan, al secondo Bled, in Solvenia, e al primo posto la città italiana Matera. Questa splendida città, fiore all’occhiello dell'Italia meridionale si sta senza alcun dubbio ancora godendo i riflettori. Da gennaio a dicembre, d’estate e d’inverno Matera ha sempre tanto da offrire e a dirlo sono gli innumerevoli turisti che anche e nonostante la sbandierata crisi e la pandemia parte 1, 2 e 3 non rinunciano a visitare la città rocciosa senza tempo. Sfondo di grandi film hollywoodiani campioni d’incassi e patrimonio mondiale dell’UNESCO il cui territorio custodisce testimonianze di insediamenti umani fin dal paleolitico, Matera, conquista un altro importante riconoscimento. “Questo risultato è arrivato anche grazie alle tantissime ricchezze del suo territorio - racconta Booking - Rivendicando di essere il terzo insediamento abitato ininterrottamente più antico del mondo dopo Aleppo e Gerico, Matera ha un grande fascino tra tipologie diverse di viaggiatori".

La spiegazione continua: "Che si tratti di storia, ottimo cibo, architettura o paesaggio, Matera ha tutto. La città è dominata dalle sue caratteristiche uniche in pietra e dalle grotte naturali, che sono state scavate e ampliate negli ultimi mille anni e riconosciute come patrimonio mondiale dell'Unesco dal 1993. Queste strutture iconiche si estendono magnificamente nei tipi di alloggio che la città offre ai suoi visitatori". Matera eletta nel 2019 capitale europea della cultura e nel 2021capoluogocon la maggior superficie di verde urbano, primato da non sottovalutare, è apprezzata anche per chi torna a visitarla per la seconda o terza volta, per il buon cibo o per una vacanza all'insegna di un'avventura che emozioni ma in grado di donare anche la giusta dose di relax, le recensioni restano positive. Le buone notizie comunque non riguardano solo Matera ma tutto il territorio italiano. Nel contesto infatti della medesima premiazione l'Italia ha raggiunto il maggior numero di strutture ricettive con un Award 2022 (162.272), seguita da Spagna (93.130) e Francia (89.186).

Silvia Silvestri